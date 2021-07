Insgesamt wird noch immer von einer intakten Aufwärtsbewegung seit den Maitiefs bei AMD ausgegangen, hierbei gelang es binnen sechs Wochen ein Kursplus von X Prozent zu vollziehen. Das brachte AMD in den Bereich von 95,00 US-Dollar aufwärts, bis zu den Jahreshochs bei 99,23 US-Dollar ist es jetzt nicht mehr weit, was für investierte Anleger wichtig ist. Häufig kommt es an derartigen Stellen nämlich zu signifikanten Gewinnmitnahmen, dies dürfte auch an dieser Stelle wieder vorkommen.

Nur noch wenige Dollar

Ein Long-Investment bleibt weiterhin attraktiv, wenn das passend gehebelte Produkt gewählt wird. Hierzu könnte für den finalen Kursanstieg an 99,23 US-Dollar beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE8585 zum Einsatz kommen. Sollte AMD unmittelbar eine Kehrtwende vollziehen und unter 92,00 US-Dollar zurückfallen, müsste dagegen mit einer Konsolidierung zurück auf 89,20 und darunter auf 86,00 US-Dollar zwingend gerechnet werden.