Royal Dutch Shell A – Der Energie-Riese rüstet sich für die Zukunft!

Die Aktie ist günstig bewertet und dürfte auch in Zukunft mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff gutes Geld verdienen.

Rückblick: Royal Dutch Shell zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Nachdem die Aktie im Oktober letzten Jahres, für unter 10 EUR zu haben war, klettert der Aktienkurs mit dem steigenden Ölpreis jetzt wieder nach oben.

Meinung: Der Energiekonzern hat in Wesseling bei Köln gerade eine neue Wasserstoff-Anlage in Betrieb genommen. Hier könnten jährlich bis zu 1.300 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Dies dürfte auch an der Börse honoriert werden, denn bei immer mehr institutionellen Investoren werden die ESG-Kriterien (Environment Social Governance) immer wichtiger. Die Aktie ist günstig bewertet und dürfte auch in Zukunft mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff gutes Geld verdienen. Im Bereich bei rund 17.50 bis 17.70 EUR hat sich ein Widerstand gebildet. Wenn die Aktie diesen überwinden kann, könnte die nächste Performance-Phase starten.

Chart vom 05.07.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 17.51 EUR





Setup: Wenn die Aktie den Breakout schafft, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter den Tiefpunkt der letzten Tage, unter den 20er EMA setzen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Royal Dutch Shell ist bullisch





Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RDSA





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]