ALDI SÜD bündelt seine Immobilien-Expertise und vereinfacht die Zusammenarbeit mit Städten, Kommunen und Investoren, um Innenstädte mit maßgeschneiderten Immobilienkonzepten zu stärken und zu beleben (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Mit einer Neuausrichtung der Filialentwicklungreagiert ALDI SÜD auf veränderte Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt. Städteund Kommunen möchten Flächen ressourcenschonend nutzen und möglichst neuenWohnraum schaffen. Ebenso stehen sie vor der Herausforderung, ihre Innenstädtezu stärken, die durch den konkurrierenden Online-Handel und Corona-bedingteEinschränkungen zusehends unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund gewinnenlebensmittelgeankerte Immobilien in integrierten Lagen deutlich anAttraktivität. ALDI SÜD greift diese Entwicklungen und Ansprüche auf - undverknüpft sie mit eigenen. "Wir glauben an die Innenstadt", sagt Jan Riemann.Als Director Property Cooperation ist er zentraler Ansprechpartner fürüberregionale Kooperationen im Immobilienbereich. "Wir möchten die Innenstadtbeleben und weiterentwickeln, um noch näher an unseren Kunden zu sein. KurzeWege machen das Einkaufen einfach und verringern die Verkehrsbelastung in denStädten." Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. "Egal ob Wohnungen überFilialen, neue Büroräume oder vielfältige Einzelhandelsstandorte - wir bietenIdeen und maßgeschneiderte Nutzungskonzepte, von denen unsere Partner genausoprofitieren wie die Infrastruktur und die Lebensqualität vor Ort", so Riemann.Ansprache erleichtern, Zusammenarbeit fördern