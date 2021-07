Aéroports de Paris SA - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 500 titres

14 461 703,00 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 200 titres

14 745 210,00 €

Au cours du premier semestre 2021 il a été négocié un total de :

Achats 86 799 titres 10 084 746,65 € 2 330 transactions Ventes 84 499 titres 9 843 529,50€ 2 144 transactions

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à – 1 169 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

