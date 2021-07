WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX stieg um 0,43 Prozent auf 3487,76 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 1772,17 Punkten. Auch im europäischen Umfeld gab es Kurszuwächse.

Marktteilnehmer berichteten allerdings von einem verhaltenen Geschäft zum Wochenauftakt und verwiesen auf den Nationalfeiertag in den USA. Neuigkeiten gab es von Konjunkturdaten-Seite. So hat sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juni weiter aufgehellt und ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Börsianer sind mit der Konjunktur im Euroraum so zufrieden wie seit rund dreieinhalb Jahren nicht, wie ferner bekannt wurde. Das Barometer dafür stieg um 1,7 Punkte auf 29,8 Zähler und erreichte damit den höchsten Wert seit Februar 2018.