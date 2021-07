PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handelstag. Die Bewegung blieben auch an den Handelsplätzen von Moskau bis Prag relativ klein. Zum Wochenauftakt fehlten an den Weltbörsen unter anderem die frischen Impulse aus New York, wo zu Wochenbeginn feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Auch in Prag pausierte der Handel wegen eines Feiertags. Da dort auch am Dienstag nicht gehandelt wird, ist der nächste reguläre Handelstag für die Werte im PX erst am Mittwoch.