Der Umsatz von Beno steigt 2020 von 6,63 Millionen Euro auf 7,09 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von rund 7 Prozent. Unterm Strich macht die Holding einen Verlust von 0,8 Millionen Euro, im Vorjahr gab es einen Gewinn von 2,19 Millionen Euro.Einmalige negative Effekte drücken die Zahlen. Dazu Vorstand Florian Renner: „Das lag im Wesentlichen an besonderen mieterspezifischen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an ...