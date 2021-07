Der Wochenstart ohne Wall Street Impuls ist gelungen und der DAX kann ein leichtes Plus vermelden. Welche Aktien waren am Montag gefragt?

Kurslevel 15.600 weiter im Mittelpunkt

Der Wochenstart fand ohne die Marktteilnehmer aus den USA statt. Unser Leitindex musste dabei negative Vorgaben aus Asien verarbeiten und setzte zunächst zum GAP-close und einem Run unter die 15.600er-Marke an. Diese Verluste dominierten zunächst die erste Tageshälfte im DAX, bevor wieder die Käufer zurück an den Markt kamen.

Unser Händler Stephan kommentierte dies wie hier zu sehen ist:

Der DAX notierte zum Morgen dann nur noch wenig leichter und konnte die 15.600er-Marke zurückerobern. Was steht in dieser Woche noch an, nachdem heute kein US-Handel an der Wall Street stattfand?

Ein Vertreter vom US-Markt mit Bewegung war heute die Aktie von IBM. Eine Personalie sorgt für Unmut und Bedenken, ob die Umstrukturierung weiter vorangetrieben werden kann. Gelingt der Restrukturierungsprozess?

Positive News gab aus seitens der Lufthansa. Das Unternehmen verzeichnet steigenden Raten bei den Business-Flugreisen, wenngleich das Niveau vor der Coronazeit nicht mehr erreicht werden dürfte.

Aus China gab es negative News, die den ganzen Sektor belasteten. Es geht erneut um Datensicherheit im Zusammenhang mit der Didi-Aktienemission und dem Unternehmen. Tencent und Alibaba litten ebenso wie eine Softbank aus Japan. Diese nannten wir hier stellvertretend.

Im DAX wurde nach der Mittagssession die Gewinnzone erreicht und diese zum Handelsende leicht ausgebaut. Unterstützt wurde der Markt durch die Einkaufsmanagerdaten der Eurozone. Die Unternehmensstimmung hatte sich im Juni weiter aufgehellt und ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit schlug damit die Erwartungen der Analysten.

Da es diese Daten aus den USA heute nicht gab, fehlten hier selbstverständlich weitere Impulse am Nachmittag. Sie werden morgen nachgeliefert.

Den Intradayverlauf mit einer Schwankung von knapp 140 Punkten ist hier zu sehen:

Diese Parameter umrahmten den Handelstag:

Eröffnung 15.628,42 Tageshoch 15.673,88 Tagestief 15.535,29 Vortageskurs 15.650,09 Schlusskurs 15.661,97

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Tops und Flops zum Wochenstart

Vom Konjunkturoptimismus profitierte eine HeidelbergCement heute deutlich. Sie setzte sich an die Spitze des DAX-Rankings. Auch auch die Deutsche Bank legte zu und eroberte die Marke von 11 Euro zurück.

Auf der Negativseite fand sich erneut Fresenius und Fresenius Medical Care wieder.

Ohne Bewegungen gingen die Autobauer aus dem Handel. Dabei hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für Juni rund 274.000 Neuzulassungen vermeldet, was 25 Prozent mehr als im Juni 2020 entsprach. Nachdem der Mai mit einem Anstieg von 37 Prozent bereits sehr stark war, hält damit die Tendenz an.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hat der Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Rund 12 Punkte Unterschied zu Freitag aber wieder eine leicht erhöhte Vola zeigen an, dass der Markt weiter auf eine Entscheidung wartet und bereit ist, auch schnelle Bewegungen zu vollziehen. Per Saldo bewegt er sich jedoch weiter in seiner "Wohlfühlzone" der letzten Wochen, wie der Tageschart aufzeigt:

Kommen Sie auch morgen wieder bestens informiert auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange vor dem XETRA-Start in den Tag. Im weiteren Verlauf sprechen wir dann mit Daniel Saurenz über spannende Einzelwerte und den Goldpreis.

