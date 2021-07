Textilunternehmen ARMOR LUX lanciert neues Sortiment mit Gestellen für Korrektur- und Sonnenbrillen

LYON, Frankreich, 5. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Geschäftsführung von Armor Lux ist an Optikexperten herangetreten, um ein gewagtes Produktsortiment aufzubauen: 100% recycelte und innovative Brillengestelle "Made in France", die direkt mit der DNA der umweltbewussten bretonischen Marke in Verbindung stehen.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8920851-textile-company-armorlux-launches-a-new-range-of-optical-frames-and-sunglasses/