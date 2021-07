First Mining informiert über Aktuelles zu den Betriebsaktivitäten im Goldprojekt Springpole

5. Juli 2021 - Vancouver, Kanada - First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) berichtet, dass in einem Umkreis von einem Kilometer des Camps im Goldprojekt Springpole („Springpole“ oder das „Projekt“) im Nordwesten von Ontario derzeit ein Waldbrand wütet. Feuerwehreinheiten des Ministry of Natural Resources and Forestry („MNRF“) bemühten sich über das Wochenende um die Eindämmung des Brandes, unter anderem durch eine Bekämpfung am Boden und aus der Luft mithilfe von Löschflugzeugen und Hubschraubern.

Aufgrund der Nähe des Waldbrandes hat First Mining die Betriebsaktivitäten bei Springpole vorübergehend eingestellt und die MNRF-Feuerwehrleute sind derzeit am Standort des Projekts im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer von First Mining wurden vom Projekt abgezogen und befinden sich in Sicherheit. Bislang wurde die Infrastruktur im Camp von Springpole nicht beschädigt. Das Unternehmen behält die Situation genau im Auge und wird zeitnah über wesentliche Entwicklungen informieren.

First Mining möchte den MNRF-Feuerwehrleuten und unseren Flugdienstpartnern danken, die eine entscheidende Rolle bei der sicheren und effizienten Demobilisierung vom Standort gespielt haben.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Die Ergebnisse einer positiven Vormachbarkeitsstudie (PEA) für das Goldprojekt Springpole wurden von First Mining im Januar 2021 bekannt gegeben. Die Genehmigungsaktivitäten sind im Gange und die Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement - „EIS“) für das Projekt ist für 2021 geplant. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury Metals Inc., die den Goliath-Complex in Richtung Konstruktion voranbringt. First Minings Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird), Hope Brook (das in Partnerschaft mit Big Ridge Gold vorangebracht wird), Cameron, Duparquet, Duquesne und Pitt.