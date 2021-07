Online-Marktplatz ManoMano ist mit 2,6 Milliarden Dollar Bewertung neues europäisches Einhorn - und beschleunigt mit frischem Kapital seinen Wachstumsmotor Deutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

ManoMano wird die Finanzmittel nutzen, um insbesondere in Deutschland, demgrößten Home Improvement Markt in Europa, das starke Wachstum fortzusetzen, denErfolg des B2B-Angebots in Spanien und Italien weiter auszubauen, dietraditionellen kunden- und verkäuferzentrierten Innovationstechnologienweiterzuentwickeln und das europäische Logistiknetzwerk ManoFulfillment zuetablieren. Um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, plant ManoMano die Zahl derderzeitigen Beschäftigten mehr als zu verdoppeln und bis Ende 2022 circa 1.000neue Mitarbeiter einzustellen.Mit 725 Millionen Dollar, die innerhalb von acht Jahren seit der Gründung durchPhilippe de Chanville und Christian Raisson aufgebracht wurden, wird ManoManonun mit 2,6 Milliarden Dollar bewertet und hat den Einhorn-Status erreicht."Mit dieser neuen Finanzierungsrunde wollen wir unsere Position alsunangefochtener europäischer Marktführer online in der Branche bestätigen. UnserZiel ist es, die erste Anlaufstelle für alle Projekte rund um Heimwerken, Hausund Garten zu werden, indem wir unseren europäischen Kunden ein erstklassigesKauferlebnis und individuelle Beratungsleistungen bieten", so Philippe deChanville und Christian Raisson, Mitbegründer und Co-CEO von ManoMano. "Indemwir Zugang zu einem hoch qualifizierten DIY-Publikum und einem umfassendenAngebot an kategoriespezifischen Dienstleistungen bieten, wollen wir auch derbevorzugte Partner für alle europäischen Händler sein, die ihr Online-Geschäftin unserer Branche ausbauen wollen", fügen die beiden Mitgründer hinzu."Die Pandemie hat einen internationalen Hype in der Heimwerkerbranche ausgelöstund wir glauben, dass dieser Trend auch in Zukunft anhalten wird. Verbraucherauf der ganzen Welt investieren immer mehr in ihr Zuhause und wenden sich nunOnline-Plattformen zu, wenn es um Auswahl, Preis und - ganz wichtig - Beratunggeht. ManoMano ist in allen drei Dimensionen führend und kein Unternehmen inEuropa ist besser aufgestellt, um Handwerker bei der Verwirklichung ihrerVisionen zu helfen", sagte Eric Jones, Partner bei der Dragoneer InvestmentGroup. "Wir sind vom ManoMano Führungsteam sehr beeindruckt und freuen uns