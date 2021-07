Format-unabhängige Content-Verbreitung dank zentralem Daten-Standard möglich

"Wir führen jetzt das umfangreiche Spezialwissen der Teams von X-CAGO und der PMG bei der Konvertierung und Bereitstellung hochwertiger digitaler Verlags-Inhalte zusammen" begründet Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG, die Übernahme von X-CAGO. "Damit schaffen wir einen höheren, einen zentralen Daten-Standard in der Verlags-Branche, der anschlussfähig an alle noch kommenden Formate ist. Publishern können wir eine schnelle und günstige Daten-Konvertierung und Archiv-Lösung in höchster Qualität anbieten und die rechtssichere Nutzung der Inhalte garantieren. Der neue Daten-Standard ermöglicht eine format-unabhängige Content-Verbreitung im Original-Layout und erschließt Verlagen neue Vermarktungskanäle".



Mit dem Zukauf ergänzt die PMG ihr Angebot der Inhalte- und Rechtevermarktung für Verlage und stellt sich breiter als Dienstleister für das Content-Management von Medienhäusern und Monitoringunternehmen auf.



Zentrale Daten-Konvertierung bringt Publishern weiteres Wachstum aus der Zweitvermarktung



"Die Konvertierung von Print- und Online-Inhalten in einheitliche, hochwertige digitale Formate, die für weiterführende digitale Produkte geeignet sind, ist alles andere als einfach, aber eine absolute Notwendigkeit für Verlage", erklärt Koos Hussem, CEO und Gründer von X-CAGO. "Verlage bedienen mit ihren Inhalten eine Vielzahl interner wie externer Kanäle. Das macht die Datenkonvertierung komplex, zeitaufwändig und fehleranfällig, was sich schnell negativ auf die Qualität der Inhalte und den wirtschaftlichen Erfolg von Content Marketing auswirkt, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich."