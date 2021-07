Die „Vergangenheit" und die „Zukunft" von Tokio in einer neuen Medienkunst-Ausstellung zum Ausdruck bringen, die am 7. Juli im Tokyo International Cruise Terminal eröffnet wird

Das Thema der Ausstellung im Tokyo International Cruise Terminal ist „Back TOKYO Forth". Sechs Künstler, die im Bereich der Medienkunst (Kunst, Unterhaltung, Animation und Manga) tätig sind, nehmen an diesem Projekt teil und stellen ihre Werke am Veranstaltungsort, dem Tokyo International Cruise Terminal, aus. Das Konzept, „Back TOKYO Forth", ist eine Wortschöpfung aus back and forth kombiniert mit Tokyo in der Mitte. Es wird die Möglichkeit einer neuen Medienkunst für die Welt von Tokio aus zum Ausdruck bringen, indem es über die Probleme nachdenkt, die die aktuelle Gesellschaft zwischen der vergangenen Kultur (Back) und der Richtung in die Zukunft (Forth) hat. Es wird die Möglichkeit einer neuen Medienkunst für die Welt von Tokio aus zum Ausdruck bringen, indem es über die Probleme nachdenkt, die die aktuelle Gesellschaft zwischen der vergangenen Kultur (Back) und der Richtung in die Zukunft (Forth) hat.

Zeitraum: Ausstellung geöffnet am 7. Juli 2021

Standort: Internationales Kreuzfahrtterminal Tokio

(Geöffnet von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

*Aufgrund von Notfallmaßnahmen, die zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 durchgeführt werden, beachten Sie, dass es zu unregelmäßigen Schließungen oder vorübergehenden Einschränkungen der Einrichtungen und Kunstwerke kommen kann. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf unserer offiziellen Webseite sowie auf der Webseite des Tokyo International Cruise Terminal über die aktuellsten Informationen.

Thema: Back TOKYO Forth

Forth Direktor: SAITO Seiichi (Presides Panoramatiks (früher Rhizomatiks Architecture)

Kurator: HATANAKA Minoru (Chefkurator im NTT Intercommunication Center [ICC])

Künstler (in alphabetischer Reihenfolge):

Midway Stone von FUJIKURA Asako