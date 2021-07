KPS Capital Partners verkauft DexKo an Brookfield Business Partners

New York (ots/PRNewswire) - DEXKO VERDOPPELT SEINEN GEWINN UNTER DER LEITUNG VON

KPS



KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt, dass es eine endgültige

Vereinbarung zum Verkauf seines Portfoliounternehmens, DexKo Global Inc.

("DexKo" oder das "Unternehmen"), an Brookfield Business Partners L.P.

(NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) zusammen mit seinen institutionellen Partnern (zusammen

"Brookfield") für 3,4 Milliarden Dollar. Brookfield Business Partners L.P. ist

das börsennotierte Flaggschiff von Brookfield Asset Management in den Bereichen

Business Services und Industrials.



DexKo ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlicher Fahrwerkstechnik,

Fahrwerksbaugruppen und zugehörigen Komponenten mit mehr als 130 Jahren

Erfahrung im Bereich Anhänger- und Caravan-Komponenten. DexKo wurde Ende 2015

durch den Zusammenschluss von Dexter und AL-KO Vehicle Technology gegründet. KPS

erwarb DexKo im Jahr 2017 von The Sterling Group L.P., die eine

Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft behielt. DexKo hat seinen Hauptsitz

in Novi, Michigan, und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in 50

Produktionsstätten und 50 Vertriebszentren weltweit.







umgesetzt und einen großen, weltweit führenden Hersteller von

Industriekomponenten geschaffen. In den weniger als vier Jahren, in denen KPS

Eigentümer ist, hat DexKo 15 Akquisitionen abgeschlossen und dabei über 600

Millionen US-Dollar investiert, um das Produktangebot von DexKo erheblich zu

erweitern, die geografische, Endmarkt- und Kanalreichweite des Unternehmens zu

vergrößern und die Position von DexKo in seinen bestehenden Märkten zu stärken.

KPS und das Management transformierten DexKo, indem sie in die Automatisierung

investierten, die Komplexität der Fertigung reduzierten, die

Beschaffungsprozesse des Unternehmens verbesserten und die kommerzielle

Strategie von DexKo verbesserten. Als Ergebnis dieser Initiativen verdoppelte

DexKo seinen Gewinn, erzielte branchenführende Margen und generierte unter der

Eigentümerschaft von KPS einen erheblichen freien Cashflow.



Raquel Palmer, Co-Managing Partner von KPS, erklärte: "DexKo ist ein Beispiel

für die Investitionsstrategie von KPS, die darin besteht, Werte zu sehen, wo

andere sie nicht sehen, richtig zu kaufen und Unternehmen zu verbessern, und

zwar über Jahrzehnte, Wirtschafts- und Geschäftszyklen, Geografien und Branchen

hinweg.



"Wir sind stolz auf die außergewöhnliche Transformation von DexKo unter unserer

Eigentümerschaft. DexKo demonstriert unsere Fähigkeit, mit erstklassigen

Management-Teams zusammenzuarbeiten, um branchenführende Produktionsunternehmen Seite 2 ► Seite 1 von 3 Brookfield Business Partners Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Das Managementteam von KPS und DexKo hat eine erfolgreiche Wachstumsstrategieumgesetzt und einen großen, weltweit führenden Hersteller vonIndustriekomponenten geschaffen. In den weniger als vier Jahren, in denen KPSEigentümer ist, hat DexKo 15 Akquisitionen abgeschlossen und dabei über 600Millionen US-Dollar investiert, um das Produktangebot von DexKo erheblich zuerweitern, die geografische, Endmarkt- und Kanalreichweite des Unternehmens zuvergrößern und die Position von DexKo in seinen bestehenden Märkten zu stärken.KPS und das Management transformierten DexKo, indem sie in die Automatisierunginvestierten, die Komplexität der Fertigung reduzierten, dieBeschaffungsprozesse des Unternehmens verbesserten und die kommerzielleStrategie von DexKo verbesserten. Als Ergebnis dieser Initiativen verdoppelteDexKo seinen Gewinn, erzielte branchenführende Margen und generierte unter derEigentümerschaft von KPS einen erheblichen freien Cashflow.Raquel Palmer, Co-Managing Partner von KPS, erklärte: "DexKo ist ein Beispielfür die Investitionsstrategie von KPS, die darin besteht, Werte zu sehen, woandere sie nicht sehen, richtig zu kaufen und Unternehmen zu verbessern, undzwar über Jahrzehnte, Wirtschafts- und Geschäftszyklen, Geografien und Branchenhinweg."Wir sind stolz auf die außergewöhnliche Transformation von DexKo unter unsererEigentümerschaft. DexKo demonstriert unsere Fähigkeit, mit erstklassigenManagement-Teams zusammenzuarbeiten, um branchenführende Produktionsunternehmen