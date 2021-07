BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Bargeld:

"Die Pandemie hat den Trend zum bargeldlosen Bezahlen beschleunigt. Allerdings wird es noch dauern, bis das schon heute an vielen Stellen unnötige Bargeld gänzlich passé ist. Denn viele halten daran fest: Bäcker und Cafés zum Beispiel, die Kartenzahlungen erst ab zehn Euro akzeptieren wollen, um die Gebühren der Zahlungsabwickler zu umgehen. Dennoch verhallt auch die Kritik an einer Welt ohne Bargeldverkehr nicht: Denn auch digitales Geld kann gestohlen werden. Die Sicherheit von IT-Systemen muss daher immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden, um den Verbraucher zu schützen. Der ist jedoch auch selbst gefragt. Nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern auch mit Blick auf das eigene Ausgabeverhalten: Denn bargeldlose Bezahlung verleitet mitunter schon, über den eigenen Verhältnissen zu leben."/DP/jha