Landwirtschafts-Kommission übergibt Empfehlungen an Merkel Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.07.2021, 05:50 | 26 | 0 | 0 06.07.2021, 05:50 | BERLIN (dpa-AFX) - Die vom Bundeskabinett eingesetzte Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft übergibt am Dienstag (11.00) ihren Abschlussbericht an Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach jahrelangen Auseinandersetzungen um mehr Umwelt- und Tierschutz in der Lebensmittelproduktion empfiehlt das Gremium einen weitreichenden Umbau des Agrar- und Ernährungssystems als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dafür werden Milliarden-Investitionen veranschlagt. Der Kommission gehören Vertreter von Bauern und Ernährungsbranche, Natur- und Verbraucherschützern sowie Handel und Wissenschaft an. Merkel hatte das Gremium angesichts von Bauernprotesten Ende 2019 angeregt./sam/DP/jha







