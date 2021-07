PMG Presse-Monitor übernimmt Software-Entwickler X-CAGO (FOTO)

Berlin (ots) -



- PMG macht weiteren Schritt zu zentralem Daten-Hub für Verlage

- Höherer Qualitäts-Standard für Konvertierung von Verlagsinhalten

- Digitale Zweitvermarktung wird für Publisher einfacher und günstiger



Die PMG Presse-Monitor erwirbt das Software-Haus X-CAGO. Das ursprünglich

niederländische Unternehmen ist international bekannt für das Konvertieren und

Vereinheitlichen unterschiedlichster Content-Formate sowie für seine etablierte

digitale Archiv-Lösung, die viele führende Verlage auch als

Content-Distributionsplattform nutzen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Format-unabhängige Content-Verbreitung dank zentralem Daten-Standard möglich"Wir führen jetzt das umfangreiche Spezialwissen der Teams von X-CAGO und derPMG bei der Konvertierung und Bereitstellung hochwertiger digitalerVerlags-Inhalte zusammen" begründet Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG, dieÜbernahme von X-CAGO. "Damit schaffen wir einen höheren, einen zentralenDaten-Standard in der Verlags-Branche, der anschlussfähig an alle noch kommendenFormate ist. Publishern können wir eine schnelle und günstigeDaten-Konvertierung und Archiv-Lösung in höchster Qualität anbieten und dierechtssichere Nutzung der Inhalte garantieren. Der neue Daten-Standardermöglicht eine format-unabhängige Content-Verbreitung im Original-Layout underschließt Verlagen neue Vermarktungskanäle".Mit dem Zukauf ergänzt die PMG ihr Angebot der Inhalte- und Rechtevermarktungfür Verlage und stellt sich breiter als Dienstleister für das Content-Managementvon Medienhäusern und Monitoringunternehmen auf.Zentrale Daten-Konvertierung bringt Publishern weiteres Wachstum aus derZweitvermarktung"Die Konvertierung von Print- und Online-Inhalten in einheitliche, hochwertigedigitale Formate, die für weiterführende digitale Produkte geeignet sind, istalles andere als einfach, aber eine absolute Notwendigkeit für Verlage", erklärtKoos Hussem, CEO und Gründer von X-CAGO. "Verlage bedienen mit ihren Inhalteneine Vielzahl interner wie externer Kanäle. Das macht die Datenkonvertierungkomplex, zeitaufwändig und fehleranfällig, was sich schnell negativ auf dieQualität der Inhalte und den wirtschaftlichen Erfolg von Content Marketingauswirkt, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich."Indem X-CAGO und PMG ihre Fähigkeiten bündeln, können Medienhäuser und Publisherauf bewährte Technologien und Strukturen zugreifen und neues Wachstum aus dererweiterten Vermarktung ihrer Inhalte erschließen. Dabei profitieren sie doppeltvon dem neuen Angebot: Verlage kommen in den Genuss einer schnellen,kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Konvertierung ihrer Inhalte für eine