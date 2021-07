^ DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Kooperation ENCAVIS AG unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in Afrika

ENCAVIS AG unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in Afrika

Ask 1,42

Ask 1,42

Ask 1,30

Ask 1,30

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Encavis unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in Afrika

Hamburg, 6. Juli 2021 - Encavis engagiert sich als nachhaltig agierendes Unternehmen seit Jahren im Kampf gegen den Klimawandel. Im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit unterstützt das Unternehmen nun maßgeblich als Partner die gemeinnützige Hilfsorganisation 'Sopowerful'. Die finanziellen Mittel werden für den Aufbau und die Umsetzung von kleinen Solarprojekten in Südostafrika verwendet, in dessen ländlichen Gebieten die Elektrifizierungsrate bei nur 5 % liegt.



Die Entscheidung für Sopowerful, die nach dem Motto "solar where it matters most" arbeitet, fiel nach einem intensiven Auswahlprozess inklusive einer Umfrage unter den Encavis-Mitarbeitern.



Sopowerful wurde 2019 von Stefano Cruccu gegründet, der vor etwa zehn Jahren sein Engagement in der Solarbranche begann. Die Organisation konzentriert sich auf die Stärkung der Gesundheitsversorgung, des Wasserzugangs und der Bildung, im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs). So sorgt der Bau von kleinen Solaranlagen für eine zuverlässige, emissionsarme Stromversorgung für die Beleuchtung sowie die Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen. Solarbetriebene Pumpen ermöglichen fließendes Wasser, und der Einsatz des Solarstroms für Bildungseinrichtungen eröffnet neue Chancen des Lesens und Lernens.



Heute trägt Sopowerful zu deutlich verbesserten Lebensbedingungen für die Menschen in den ländlichen Gemeinden von Malawi bei und schafft gleichzeitig neue Arbeitsplätze sowie langfristige Perspektiven.



Die Partnerschaft ist Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsinitiative der Encavis AG, die in ihrem kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht nachzulesen ist.



"Wir haben uns bewusst in unserem Auswahlprozess für eine junge Organisation wie Sopowerful entschieden. So können wir unmittelbar die Wirkung der von uns eingesetzten Gelder sehen und gemeinsam mit Sopowerful neue Ideen entwickeln. Wir werden aber nicht nur Gelder spenden sondern auch unseren Mitarbeitern aktive Teilhabe und Unterstützung vor Ort ermöglichen", unterstreicht Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, diese Selbstverpflichtung des Konzerns.