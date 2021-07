06.07.2021 / 07:30

Cureus entwickelt Geschäftsmodell zu Bestandshaltung weiter und übernimmt 36 Pflegeimmobilien mit rd. 3.750 Pflege- und Wohneinheiten im Wert von rd. EUR 620 Mio.



- Weiterentwicklung des Geschäftsmodells für langfristige Stabilität, Rentabilität und Wachstum



- Übernahme von 35 verpachteten Pflegeimmobilien und einem Projekt im Bau mit insgesamt rd. 3.750 Pflege- und Wohneinheiten, Wert: rd. EUR 620 Mio.

- Bau für den eigenen Bestand - Projekte im Bau und gesicherte Projekte sorgen künftig für organisches Wachstum, erwarteter zusätzlicher Wert: rd. EUR 1,5 Mrd.



- Portfolio umfasst derzeit insgesamt 38 verpachtete Immobilien (4.069 Einheiten), 28 Projekte im Bau (2.743 Einheiten) und 70 gesicherte Projekte (rd. 7.070 Einheiten in Planung)



Hamburg, 6. Juli 2021. Die Gesellschafter und die Geschäftsführung der Cureus GmbH haben eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells beschlossen. Cureus arbeitet ab sofort als klassischer Bestandshalter, der sein Pflegeimmobilienportfolio selbst entwickelt und betreut. Als Basis dafür übernahm die Gesellschaft zum Ende Juni 2021 zu den drei bereits in diesem Jahr fertiggestellten, verpachteten Immobilen in Lüchow (Niedersachsen), Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) und Gotha (Thüringen) ein Portfolio aus 35 verpachteten Immobilien und einem Projekt im Bau von der Mutter- und von Schwestergesellschaften. Diese hat das Cureus-Team in den letzten fünf Jahren im Wesentlichen gemäß dem eigenen Standard der Systempflegeimmobilie selbst erstellt.



Cureus verfügt damit über ein Portfolio aus 38 verpachteten Immobilien im Gesamtwert von rd. EUR 680 Mio. mit 3.821 Pflegeplätzen und 240 Service-Wohneinheiten sowie 8 sonstigen Einheiten. Hinzu kommen 28 Projekte im Bau mit 2.312 Pflegeplätzen, 414 Service-Wohneinheiten sowie 17 sonstigen Einheiten und 70 notariell gesicherte Projekte mit rd. 5.150 Pflegeplätzen, rd. 1.920 Service-Wohneinheiten und rd. 10 sonstige Einheiten in Planung. Die Projekte sollen bis 2025 realisiert werden und umfassen einen erwarteten Wert von rd. EUR 1,5 Mrd. Weitere aussichtsreiche Verhandlungen laufen zurzeit über rd. 25 Projekte mit in Summe mehr als 2.380 Einheiten. Cureus unterteilt ihr Portfolio in den Bestand aus verpachteten Immobilien und in Projekte in verschiedenen Stadien. Projekte können beispielsweise verschiedenen Bauabschnitten an einem Standort entsprechen und später als eine verpachtete Immobilie zusammengefasst werden.