SHOP APOTHEKE EUROPE: Wachstum im zweiten Quartal temporär auf 7,3 Prozent verlangsamt; Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr um 14,9 Prozent.

* Ein gegenwertig angespannter Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort in Sevenum sorgen für eine vorübergehend reduzierte Logistikkapazität.



* Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr mit einem Wachstum von rund 20 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8 Prozent bleibt bestehen, stellt aber eine Herausforderung dar.

* Die Kundennachfrage in allen Ländern bleibt weiterhin hoch.

* SHOP APOTHEKE EUROPE ist bestens für das E-Rezept aufgestellt: Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen; die Testphase der Gematik ist vergangene Woche gestartet worden.



* Die strategischen Initiativen wurden weiter vorangetrieben: Der Same-Day-Delivery-Service SHOP APOTHEKE NOW! ist in fast allen deutschen Ballungsräumen früher als geplant verfügbar.



Sevenum, 6. Juli 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE - aktiv in sieben europäischen Ländern - konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 14,9 Prozent auf EUR 534 Mio. steigern. Auf Quartalsbasis wuchs der Umsatz um 7,3 Prozent auf EUR 250 Mio. Die Zahl der aktiven KundInnen nahm allein im zweiten Quartal um 0,3 Mio. auf deutlich über 7 Mio. zu.



CEO Stefan Feltens: "Die Umsetzung der strategischen Initiativen sowie die Nachfrage von KundInnen in unseren Märkten entwickelten sich im zweiten Quartal weiterhin sehr gut. Die Testphase für das elektronische Rezept in Deutschland ist wie geplant am 1. Juli 2021 angelaufen. Zudem ist SHOP APOTHEKE NOW! inzwischen für mehr als 20 Millionen Menschen in 13 Metropolregionen in Deutschland verfügbar - unter anderem in Berlin, Hamburg und München. Dennoch mussten wir unser Wachstum im Berichtsquartal etwas bremsen. Dies wird auch unser Ergebnis im zweiten Quartal beeinträchtigen. Das Recruiting neuer MitarbeiterInnen konnte im zweiten Quartal und zu Beginn des dritten Quartals nicht mit der steigenden Kundennachfrage Schritt halten. Die Umstellung auf die nächste Automatisierungsstufe ist zeitaufwändiger als ursprünglich geplant. Zudem stieg die Komplexität durch den temporären Parallelbetrieb der zwei Logistikzentren."