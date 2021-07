---------------------------------------------------------------------------

Marinomed Biotech AG weitet den Vertrieb des Corona-Virusblockers Carragelose nach Brasilien und Mexiko aus



* Lateinamerika-Spezialist M8 Pharmaceuticals erhält exklusive Vertriebslizenz für die Vermarktung von Carragelose-Nasenspray

* M8 strebt die lokale Zulassung von Carragelose-Nasensprays in Brasilien und Mexiko an



* Carragelose-Produkte zur Vorbeugung und Therapie respiratorischer viraler Infektionen sind in mehr als 40 Ländern weltweit rezeptfrei erhältlich (OTC)



* Carragelose inaktiviert nachweislich Wildtyp-SARS-CoV-2 und Varianten

Korneuburg, Österreich, 06. Juli 2021 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika aus ihren innovativen proprietären Technologieplattformen, gab heute bekannt, dass die Carragelose-basierten Nasensprays für den brasilianischen und mexikanischen Markt auslizensiert wurden. Dazu hat Marinomed mit M8 Pharmaceuticals (vormals moksha8) einen exklusiven Vertriebslizenzvertrag abgeschlossen. M8 ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Lizensierung, Vermarktung und den Vertrieb innovativer und etablierter Therapeutika in den beiden größten lateinamerikanischen Märkten Brasilien und Mexiko konzentriert. M8 wird die lokalen Zulassungen in Brasilien und Mexiko beantragen. Nach der Zulassung wird das Carragelose-Nasenspray unter dem Handelsnamen Barlo(R) erhältlich sein und so die geographische Reichweite von Carragelose weiter ausdehnen. Carragelose-Produkte sind bereits in mehr als 40 Ländern rezeptfrei erhältlich (OTC). Sie haben eine klinisch nachgewiesene hohe Wirksamkeit gegen Infektionen und Übertragung mehrerer Atemwegsviren, darunter sowohl endemische Coronaviren wie OC43 als auch SARS-CoV-2.