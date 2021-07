ELONGATE und The Giving Block kündigen strategische Partnerschaft und Start der #ELONGATExTGB-Kampagne an

Elongate hat mehr an die Wohltätigkeitsorganisationen von The Giving Block gespendet als jedes andere BSC-Projekt. Mit Blick auf seine nächste Wachstumsphase kündigt Elongate eine strategische Partnerschaft mit The Giving Block an, um sein Ziel zu beschleunigen, die Blockchain-Technologie zur Förderung von Social-Impact Initiativen einzusetzen

BERN, Schweiz, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Elongate und The Giving Block (TGB) freuen sich, Ihre Partnerschaft offiziell bekannt zu geben. Seit Monaten spendet Elongate an gemeinnützige Organisationen, die mit The Giving Block zusammenarbeiten, und arbeitet mit den Partnern bei The Giving Block zusammen, um die Annahme von Krypto durch Wohltätigkeitsorganisationen zu beschleunigen. Bis dato hat Elongate Kryptowährungen im Wert von über 3 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt gespendet.