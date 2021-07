Volpi bildet Partnerschaft mit TOPIC Embedded Systems für optische Messmodule mit eingebetteter Intelligenz

Volpi, ein weltweit führender Anbieter von Optoelektronik mit Betriebsniederlassungen in den USA und der Schweiz, hat eine Partnerschaft mit dem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen TOPIC Embedded Systems, einem führenden Unternehmen in Sachen eingebettete Intelligenz, gebildet, um sein Portfolio an opto-elektronischen Messlösungen zu erweitern und seine digitalen Initiativen weiter voranzutreiben. Mit der Partnerschaft ist Volpi in der Lage, die Entwicklung optischer Module mit eingebetteter künstlicher Intelligenz zu beschleunigen, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die Instrumentenleistung zu optimieren und innovative neue Umsatz generierende Geschäftsmodelle für Kunden zu erschließen. Volpi ist das erste und einzige Unternehmen, das optische Module konzipiert, entwickelt und herstellt, die eingebettete Intelligenz, Konnektivität und Cloud-Computing bieten.

„Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit TOPIC. TOPIC wird uns nicht nur behilflich sein, unsere digitale Strategie beschleunigt umzusetzen, sondern wir schätzen auch dieselben unternehmerischen Kernwerte, die für beide Firmen im Mittelpunkt stehen“, erklärte Max Kunz, CEO of Sales and Strategy, Volpi. „Diese Partnerschaft wird beide Unternehmen voranbringen und für unsere Kunden in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik von großem Wert sein.“