NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag vor Halbjahreszahlen von 94 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler profitiere nach wie vor von steigenden Preisen einerseits und einer konjunkturellen Erholung andererseits, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe sich in einer Veranstaltung der US-Investmentbank mit Blick auf das zweite Quartal optimistisch gezeigt./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 05:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

