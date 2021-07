CarNext: 400 Millionen Euro Kapitalerhöhung für Europas führende B2C und B2B Online-Gebrauchtwagenmarktplattform / Turbo für Wachstum in strategischen Märkten Düsseldorf (ots) - CarNext, einer der führenden europäischen Online-Marktplätze für B2B und B2C Gebrauchtwagen, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen aus LeasePlan ausgegliedert und damit vollständig unabhängig wird. Das Unternehmen befindet sich in Besitz eines Investorenkonsortiums, zu dem TDR Capital, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), GIC, PGGM, ATP und Goldman Sachs Asset Management gehören. Um die anstehende nächste Wachstumsphase zu beschleunigen, erhielt CarNext darüber hinaus 400 Millionen Euro.

Seit seinem Start im Jahr 2018 ist CarNext exponentiell gewachsen. Seine B2B Auktionsplattform ist in 22 Ländern vertreten, der B2C Marktplatz bereits in sieben der größten Märkte in Europa. In 2020 verkaufte CarNext 40.000 Fahrzeuge direkt an Verbraucher sowie 200.000 Autos über seine B2B Auktionsplattform und die digitale Händler-App in ganz Europa. Dies entspricht einem Gesamtwert (GMV) von 2,5 Milliarden Euro.



Damit stärkt CarNext seine Position für die weitere Expansion auf dem jüngst mit 400 Milliarden Euro bezifferten europäischen Gebrauchtwagenmarkt. Als unabhängiges Unternehmen mit starker finanzieller Rückendeckung wird CarNext die Fahrzeugbeschaffung geprüfter Drittanbieter weiter erhöhen, sein Angebot in ganz Europa ausweiten und sein Wachstum weiter vorantreiben, um noch mehr Kunden den unkomplizierten Kauf hochwertiger Fahrzeuge zu ermöglichen.

CarNext beschleunigt das Wachstum seiner B2C Kernmärkte. In Frankreich konnte CarNext im vergangenen Jahr das Verkaufsvolumen verdreifachen und damit die "Cars on Display" (CODs) auf durchschnittlich 3.000 Fahrzeuge steigern. Damit ist das Unternehmen heute der größte französische

Online-Gebrauchtwagenmarktplatz. Ab diesem Monat wird CarNext als nächsten Schritt sein Wachstum in Deutschland beschleunigen, indem es sich gezielt auf Markenaufbau, Beschaffung und Entwicklung der Infrastruktur konzentriert. Ziel ist, Ende des Jahres auch in Deutschland größter Online-Gebrauchtwagenmarktplatz zu sein.