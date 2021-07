Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Sartorius hebt Prognose an, Rieter mit starkem Auftragseingang und ManoMano ist gefragt - BÖRSE TO GO Sartorius überrascht seine Aktionäre. Die Wachstumsprognose für 2021 wird deutlich angehoben. Rieter schwimmt in Aufträgen. Der Auftragseingang im 1. Halbjahr liegt 22 % höher als erwartet. ManoMano erobert den Online-DIY-Markt im Sturm. Eine neue …