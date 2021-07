BERLIN (dpa-AFX) - Der durch die Corona-Pandemie befeuerte Trend zum Internetkauf hat Umsatz und Gewinn des Online-Modehändler Zalando beflügelt. Experten gehen davon aus, dass sich die Entwicklung hin zum E-Commerce auch nach der Pandemie nicht wieder umkehren lässt. Zalando expandiert, der Aktienkurs hat die 100-Euro-Marke überschritten. Im September winkt die Aufnahme in den Dax , das Segment der größten Börsenwerte in Deutschland. Was bei Zalando los ist, was Analysten sagen und was der Aktienkurs macht.

Die Berliner haben im ersten Quartal da angeknüpft, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört haben: Der Online-Boom treibt die Geschäfte. Gleich nach den ersten drei Monaten erhöhte Zalando daher die Prognose für das laufende Jahr. Trotz der sinkenden Infektionszahlen und der Öffnung der Geschäfte ging das Management zuletzt auch nicht von einem Ende der Goldgräberstimmung aus. "Den Nachfragetrend hin zu Online haben wir schon in den vergangenen zehn Jahren beobachtet", hatte Finanzchef David Schröder bei der Vorstellung der Quartalszahlen im Mai erklärt. "Dieser Trend hat sich in der Krise beschleunigt und ist definitiv noch nicht am Ende."

Nachdem das Unternehmen zu Beginn der Krise 2020 zunächst schwächelte, wächst es seither wieder rasant. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um fast 47 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Im schwachen Vorjahresquartal hatte die Corona-Krise erstmals zugeschlagen und kurzzeitig die Kauflust der Verbraucher getrübt. Inzwischen gehört Zalando zu den Profiteuren der Pandemie. Die Zahl der aktiven Kunden ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf fast 42 Millionen gestiegen. Das war rund ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Das Unternehmen ist inzwischen mehr als nur ein Modehändler.

Zalando bedient inzwischen auch die steigende Nachfrage nach gebrauchter Kleidung und hat vor einem Jahr eine eigene Second-Hand-Plattform ins Leben gerufen. Rund 250 000 Artikel seien im ersten Quartal darüber verkauft worden, hieß es vom Unternehmen. Wie groß der Anteil am Gesamtumsatz ist, blieb unbekannt. Wer seine gebrauchte Kleidung dort anbietet, kann den Kaufpreis spenden oder bekommt ihn als Gutschein. So hält Zalando die Kunden im System.

Auch das 2018 gestartete Kosmetikgeschäft baut Zalando aus. So schloss das Unternehmen jüngst eine Partnerschaft mit dem zum französischen Luxusgüterkonzern LVMH gehörenden Kosmetikhändler Sephora. Dieser werde über die Zalando-Plattform Produkte von vielen Marken anbieten, hieß es. Starten soll die Kooperation im vierten Quartal in Deutschland, ab 2022 sollen weitere europäische Länder folgen. Sephora ist in 35 Ländern mit weltweit 2000 Filialen vertreten, davon mehr als 1000 in Europa.