ALSTOM SA Alstom to lead the way to greener and smarter mobility, worldwide Nachrichtenquelle: globenewswire | 06.07.2021, 08:53 | 13 | 0 | 0 06.07.2021, 08:53 | Dear all,

Please find attached the presentation of Alstom 2021 Capital Market Day – Alstom in Motion 2025 Conference call will start at 9.00 am CET this morning and is accessible at the following link: https://channel.royalcast.com/alstom-en/#!/alstom-en/20210706_1 Kind regards, Alstom IR team



Attachment Alstom CMD July 6th



