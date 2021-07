Exyte blickt auf ein exzellentes erstes Quartal 2021 zurück

· Prognose für Geschäftsjahr 2021 angehoben

STUTTGART, Deutschland, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Exyte, ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Hightech-Anlagen, hat mit einem Umsatz von 1.115 Millionen € und einem EBIT von 64 Millionen € eine beachtliche Performance im ersten Quartal 2021 erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 35 bzw. 100 % gegenüber dem Vorjahr.

Die starken Erlöse von 1.115 Millionen € (3M/2020: 823 Millionen €) im ersten Quartal 2021 sind auf ein signifikantes Umsatzwachstum durch Großprojekte in allen Regionen zurückzuführen, wobei EMEA mit 54,9% wieder einmal die stärkste Region darstellt (3M/2020: 54,6 %). Zu den Großprojekten zählen Halbleiterprojekte in Irland und Österreich, ein Batteriezellenprojekt in Deutschland und ein Rechenzentrumprojekt in Israel. In der APAC-Region stieg der Umsatz bedingt durch Projekte in China und Singapur von 216 Millionen € auf 294 Millionen €. Dank einem umfangreichen Projekt im Geschäftssegment Advanced Technology Facilities (ATF) kletterte der Umsatz in der AMER-Region von 95 Millionen € auf 131 Millionen €. Insgesamt erhöhte sich der Auftragseingang um beachtliche 56,8 % von 838 Millionen € auf 1.313 Millionen €. Mit 207 Millionen € blieb der Free Cashflow auf einem außergewöhnlich hohen Niveau im Vergleich zu den 14 Millionen € des Vorjahres.

Angesichts eines bereinigten EBIT, das im ersten Quartal mit 64 Millionen € 100 % über dem Vorjahreswert lag (3M/2020: 32 Millionen €), und einem Anstieg der bereinigten EBIT-Marge von 2,8 % auf 5,7 % konnte Exyte seine Profitabilität weiterhin gemäß seiner mittelfristigen Planung steigern.

Halbleitergeschäft entwickelt sich weiterhin positiv

ATF, das größte strategische Geschäftssegment von Exyte, verzeichnete gegenüber dem Vorjahr erneut eine Umsatzsteigerung von 332 Millionen € auf 993 Millionen €. Zurückzuführen ist dieser Zuwachs auf laufende Großprojekte für Halbleiterkunden in Irland, Österreich, Singapur und den USA. Das Geschäftssegment Biopharma & Life Sciences (BLS) konnte seinen Umsatz im Jahresvergleich dank mehrerer Projekte in Singapur von 43 Millionen € auf 75 Millionen € steigern. Nachdem sich Exyte ein wichtiges Projekt in Israel sichern konnte, lag der Auftragseingang für das Geschäftssegment Data Centers (DTC) bei 101 Millionen € (kein Auftragseingang für 3M/2020).