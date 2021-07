Audi wählt Mobileum für vernetzte Autotests und Überwachung aus

Laut CounterPoint werden bis 2025 drei Viertel der Neuwagen vernetzte Autos sein. Durch die Implementierung der vernetzten Autotestlösung von Mobileum stellt Audi sicher, dass seine Kunden die besten Online-Infotainment-, Sicherheits-, Navigations- und Kommunikationsmöglichkeiten erleben, während sie sich im Auto befinden. Audi unterstützt derzeit mehr als 5 Millionen vernetzte Autos in 74 Ländern.

Die vernetzten Autotestlösung von Mobileum ermöglicht es Audi, seine vernetzten Autos von einem zentralen Standort aus zu testen, und sie bietet unvergleichliche KPIs, um das vernetzte Auto zu überwachen und zu verbessern. Die Möglichkeit, aus der Ferne zu testen, hat es Audi ermöglicht, eine beträchtliche Menge an Geld zu sparen und den Druck auf die globale Lieferkette zu verringern, indem die Kosten für die Unterstützung des Teams vor Ort sowie für die Wartung und den Versand der Autos nach Übersee reduziert wurden. Diese Lösung hat sich während der Covid-19-Pandemie als besonders wichtig erwiesen. Sie ermöglicht es Audi, die Servicequalität (QoS) zu erhöhen, indem die Betriebszeiten verbessert und Unterbrechungen durch fehlende oder fehlerhafte Basiskomponenten minimiert werden.

Ermöglicht wird dies durch die globale Roaming-Testplattform GlobalRoamer von Mobileum, die über die weltweit größte Testbasis verfügt und es Service Providern ermöglicht, eine Vielzahl von Funktionen zu automatisieren, wie z.B. die Fernbereitstellung von eSIMs sowie End-to-End-Tests und Überwachung der Servicequalität. Darüber hinaus wird Mobileum Audi in die Lage versetzen, wichtige Sicherheitsfunktionen zu unterstützen, wie z.B. eCall, bei dem Fahrzeuge automatisch einen Notruf absetzen, wenn ein Fahrzeug in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt ist, wobei Standort, Fahrzeugdetails und die Anzahl der Insassen an die Rettungskräfte übermittelt werden. Mobileums Notdiensttest ist eine aktive End-to-End-Testlösung, die Notdienste und Plattformen überwacht und Fehler behebt. Die in den USA und der EU patentierte Lösung von Mobileum deckt Standardnummern, erweiterte Nummern und eCall ab und ermöglicht es Betreibern, die Verfügbarkeit, die Übertragung von Standortinformationen und die Leistungsüberwachung sicherzustellen.