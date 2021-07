Der Musikstreaming-Marktführer Spotify ist permanent auf Wachstumskurs. So erweiterte Spotify die Reichweite des Dienstes im ersten Quartal 2021 um weitere 86 Ländern und erreicht dadurch zusätzlich mehr als eine Milliarde Menschen. Der Streaming-Primus zögert auch nicht, sich mit dem Konkurrenten Apple wegen der Praktiken im App-Store anzulegen. In einem Verfahren geht die EU-Kommission nach einer Beschwerde von Spotify gegen den Elektronikkonzern aus Cupertino vor. Es geht unter anderem darum, dass die Verkäufe von Abos in den Apps über die Bezahlplattform von Apple abgewickelt werden müssen. Dabei behält Apple 15 bis 30 Prozent der Einnahmen ein, was vom Spotify-CEO Daniel Ek als Apple Steuer bezeichnet wird. Der Fall hat auch eine große Tragweite für Apple und seinem App Store.

Zum Chart

Die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2021 am 28. April wurde von den Aktionären mit einem Kursabschlag von 12 Prozent quittiert, obwohl die relevanten Zahlen am oberen Ende der Prognosen lagen. Fakt ist auch, dass Spotify zunehmender Konkurrenz ausgesetzt ist. Technisch wurde der Boden an der wichtigen Unterstützung bei 220,14 US-Dollar ausgebildet und ein Erholungsversuch gestartet, der bereits den Widerstand von 251,59 US-Dollar überwunden hat. Vor dem Knacken des nächsten Widerstandes bei 291,75 US-Dollar, wurde dieser im weiteren Sinne getestet aber nicht überschritten. Es ist gut möglich, dass ein Durchbruch beim nächsten Versuch gelingt und sich der Kurs in Richtung All Time High weiterentwickelt. Seit der Bodenbildung bei 220,14 US-Dollar hat sich die Notierung im Vergleich zum NASDAQ 100 sehr stark gezeigt und ein Plus von 25 Prozent erreicht.