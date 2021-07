Um mehr als 20 Prozent kletterte die CoBa-Aktie im Wonnemonat Mai Richtung Norden. Im Mai publizierte die Bank auch die Zahlen nach dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres und diese kamen wohl gut an am Markt. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal trotz der anhaltenden Pandemie und Restrukturierungs-Aufwendungen ein positives Konzernergebnis. Der Provisions-Überschuss habe dank eines florierenden Wertpapiergeschäfts kräftig zugelegt. Damit habe die Bank aus Frankfurt am Main auch weitgehend den Effekt aus dem negativen Zinsumfeld und die fortgesetzte Konsum-Zurückhaltung infolge der Corona-Einschränkungen kompensiert.

Gewinnmitnahmen