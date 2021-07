Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax fester erwartet ++ Ölpreis als Konjunkturbremse? ++ Shop Apotheke unter Druck ++ Starlink: Wann kommt der IPO?

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | Da gestern die US-Börsen wegen Feiertag geschlossen hatten, muss der Dax heute ohne Vorgaben aus der Wall Street in den Handel starten. An den deutschen Börsen steht heute der ZWE-Konjunkturindex im Blickpunkt der Marktteilnehmer. Zuvor gibt es schon den Auftragseingang der deutschen Industrie für Mai. Eine positive Meldung kommt aus Großbritannien: Der britische Premier Boris Johnson will ab dem 19. Juli alle Corona-Einschränkungen beenden. Auch der Ölpreis bleibt ein Thema. Die Notierung für das Nordseeöl Brent hat inzwischen den höchsten Stand seit Herbst 2018 erreicht. Der steigende Ölpreis könnte dabei die Konjunkturerholung belasten. Unterdessen berät die Opec weiter über eine Fördererhöhung ab August. Insgesamt dürfte der Dax heute fester in den Handel starten.