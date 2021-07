TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag bei überwiegend wenig Bewegung keine gemeinsame Richtung gefunden. Es fehlten die Vorgaben aus den USA - dort war am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. In Sydney belastete die angekündigte moderate Straffung der australischen Geldpolitik.

Am chinesischen Aktienmarkt bremste weiter die Unsicherheit wegen möglicher staatlicher Eingriffe bei Tech-Konzernen, da Chinas Digital-Aufsicht aktuell gegen den Fahrdienst-Vermittler Didi vorgeht. Zudem gerieten weitere jüngst in den USA an der Börse gelistete Online-Plattformen ins Visier der chinesischen Behörden.