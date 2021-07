Einen Arbeitstag pro Jahr für den guten Zweck nutzen: Diese Möglichkeit bietet die Allianz ab sofort ihren Mitarbeiter:innen in ganz Österreich. Schon seit vielen Jahren setzt sich das Unternehmen für eine nachhaltige Zukunft ein, etwa durch die nachhaltige Ausrichtung seiner Investmentstrategie oder die Unterstützung sozialer Projekte wie des Lichtblickhofs. Mit dem Corporate Volunteering geht man nun einen Schritt weiter und ermöglicht auch den Mitarbeiter:innen, sich persönlich und "hands on" für den guten Zweck einzusetzen. Der Fokus des Engagements liegt dabei aktuell ganz auf der Erhaltung unserer Biodiversität: "Nachhaltigkeit heißt für uns, Verantwortung für Generationen und Zukunftsgestaltung über viele Jahre. Darum wollen wir zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen", so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. "Unsere biologische Vielfalt ist durch den fortschreitenden Klimawandel in Gefahr. Dem wollen wir gemeinsam entgegentreten - nicht nur durch unsere nachhaltige Investmentstrategie, sondern auch, indem wir unseren Mitarbeiter:innen den persönlichen Einsatz für gemeinnützige Projekte ermöglichen."

Von Bienenoasen in Sankt Georgen (Burgenland) über

Schmetterlingswiesen in Leibnitz (Steiermark) und WWF Schutzgebiete am Inn (Tirol) bis hin zur Landschaftspflege im Wienerwald werden unterschiedlichste Projekte unterstützt. Die Tätigkeiten reichen von der Pflege von Vogelnist- und Fledermauskästen, über die Entfernung von Neophyten bis hin zum Pflanzen von Bäumen oder der Entbuschung artenreicher Trockenstandorte. Zuletzt waren Allianz Kolleg:innen etwa auf der Öko-Insel "Neuwiesen" im Schutzgebiet "Lafnitztal" im Einsatz, um umgefallene Bäume zu entfernen und so die freie Entfaltung der Natur wieder zu ermöglichen.



Auch den Einsatz für soziale Projekte möchte die Allianz ihren Mitarbeiter:innen ermöglichen, sobald zwischenmenschliche Kontakte in Innenräumen wieder uneingeschränkt gangbar sind. Hier wird das Unternehmen den Fokus darauf legen, zukünftigen Generationen die notwendigen Mittel für ein selbstbestimmtes Leben mitzugeben - zum Beispiel durch Lernförderung, der Förderung sozialen Austauschs oder Unterstützung in der sprachlichen Entwicklung.



Wien, 6. Juli 2021



* Foto: Rémi Vrignaud (Abdruck honorarfrei unter Angabe des folgenden Copyright-Vermerks: Allianz/Foto: WILKE)

* Foto: Allianz Mitarbeiter beim Corporate Volunteering auf der Öko-Insel "Neuwiesen" im Schutzgebiet "Lafnitztal" (Abdruck honorarfrei - Allianz Österreich)

