Der Plagiatsprüfer Stefan Weber hat 13 neue problematische Stellen in Baerbocks Buch gefunden: Insgesamt sind damit demzufolge 43 Stellen in ihrem Buch abgeschrieben worden. Zuvor fand der Plagiatsprüfer Martin Heidingsfelder, der Baerbock vor wenigen Tagen noch vehement in Schutz nahm, eine Stelle, bei der Baerbock sogar aus einer wissenschaftlichen Arbeit abgeschrieben hat. Insgesamt 22 Autoren sind

Der Beitrag Baerbock erstellte ganze Buchseite fast vollständig im Collage-Verfahren erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.