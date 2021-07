---------------------------------------------------------------------------

Aareal Bank stellt ersten grünen Kredit zur Verfügung



- Refinanzierung des Holiday Inn Express Sydney für die Pro-invest Group

Wiesbaden, 6. Juli 2021 - Die Aareal Bank gibt das Closing ihres ersten grünen Kredits bekannt, der auf Basis ihres Green Finance Frameworks ausgereicht wurde: Die Bank hat der australischen Pro-invest Group einen Hypothekenkredit im Volumen von ca. 39 Mio. AUD (ca. 25 Mio. EUR) zur Refinanzierung des Holiday Inn Express Macquarie Park Hotels in Sydney zur Verfügung gestellt und agierte bei der Transaktion als Arranger und Sole Lender. Nach dem im ersten Halbjahr 2021 aufgelegten Green Finance Framework unterliegt die Finanzierungsvereinbarung qualitativen und quantitativen Umweltkriterien. Der Kreditnehmer hat sich zu entsprechenden regelmäßig zu überprüfenden Kreditauflagen verpflichtet.



Das Objekt war bei seiner Eröffnung das erste Holiday Inn Express Hotel Australiens sowie das erste Hotel, das die Pro-invest Group in Australien in Betrieb genommen hat. Im Sinne eines deutlich reduzierten Energie- und Wasserverbrauchs flossen 2016 mehrere umweltfreundliche Design- und Entwicklungsinitiativen in den Bau ein - von nachhaltig hergestellten und energieeffizienten Geräten über ein intelligentes Licht- und Klimaanlagenmanagement sowie eine umweltfreundliche Reinigungs- und Wäscheorganisation bis hin zur systematischen Erfassung und Prüfung der Verbrauchsdaten. Nach Fertigstellung der Immobilie wurde das Hotel für seine Energie- und Wassereffizienz vier Jahre in Folge mit einem mindestens 4,5-Sterne-Rating der National Australian Built Environment Rating System (NABERS) ausgezeichnet.



Meilenstein für den Ausbau eines risikobewussten, ESG-konformen Portfolios

"Fast 40 % der globalen Treibhausgasemissionen sind auf Gebäude zurückzuführen. Als Finanzierer sind wir in der privilegierten Lage, Anreize setzen zu können, dass Eigentümer die Energieeffizienz ihrer Gebäude berücksichtigen oder optimieren", sagte Christof Winkelmann, Vorstandsmitglied der Aareal Bank. "In den nächsten Jahren wollen wir den Anteil grüner Gebäude in unserem Kreditportfolio stetig steigern. Denn wir sind überzeugt, dass es zu unserer unternehmerischen Verantwortung gehört, sozialen Wandel und globalen Fortschritt durch die Finanzierung zukunftsgerichteter Immobilien aktiv voranzutreiben."