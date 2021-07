Mehr Habilitationen von Frauen im Jahr 2020 / Frauenanteil gegenüber 2019 um drei Prozentpunkte auf 35 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Insgesamt 1 533 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben

im Jahr 2020 ihre Habilitation an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen

in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, nahm die Gesamtzahl der Habilitationen im Vergleich zum

Vorjahr um 1 % zu. Während die Zahl der Habilitationen bei den Männern gegenüber

dem Vorjahr um 4 % auf 995 zurückging, stieg sie bei den Frauen um 11 % auf 538

an. Für 2020 ergab sich ein Frauenanteil an den Habilitationen von 35 %, das

waren 3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2010 hatte der Frauenanteil

noch bei 25 % gelegen.



Weiterer Anstieg der Habilitationen in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften







Habilitationen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

abgeschlossen. Die Zahl der Habilitationen stieg in dieser Fächergruppe um 6 %

gegenüber dem Vorjahr. Der Frauenanteil lag hier 2020 bei 32 %. Die

nächstgrößere Anzahl an Habilitationen entfiel auf die Fächergruppe Mathematik,

Naturwissenschaften (196 bzw. 13 % der Habilitationen, Frauenanteil 30 %). Den

dritten Platz nahm die Fächergruppe Geisteswissenschaften mit 191

beziehungsweise 12 % der Habilitationen ein. Hier war der Frauenanteil mit 47 %

am höchsten.



Das Durchschnittsalter der Habilitierten lag im Jahr 2020 bei 41 Jahren. Mit

durchschnittlich knapp 42 Jahren waren Frauen geringfügig älter als Männer (41

Jahre).



Von ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden in

Deutschland 166 Habilitationen im Jahr 2020 erfolgreich beendet. Damit nahm der

Ausländeranteil bei Habilitationen von 7 % im Jahr 2010 auf knapp 11 % im

aktuellen Berichtsjahr zu.



