Dem Sommerloch auf der Spur

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, anlässlich des vorgestrigen Nationalfeiertags war gestern in den USA ein Feiertag, an dem auch die Börsen geschlossen bleiben. (Nur der Futurehandel läuft wie gewohnt weiter.)

In den vergangenen Tagen und Wochen tauchte dieser Begriff auch hier in der Börse-Intern schon gelegentlich auf, um scheinbar „unerklärliche“ Kursbewegungen zu rechtfertigen oder vor diesen zu warnen. Aber was hat es mit diesem ominösen Sommerloch auf sich? Ist es nur eine Ausrede hitzemüder Kommentatoren oder ist da tatsächlich etwas dran? Und welcher Anlass spielt dabei eine Rolle? Fragen über Fragen…

anlässlich des vorgestrigen Nationalfeiertags war gestern in den USA ein Feiertag, an dem auch die Börsen geschlossen bleiben. (Nur der Futurehandel läuft wie gewohnt weiter.) Und wie so oft, wenn an den US-Börsen nicht gehandelt wird, wirkt der DAX etwas ziellos. Da bleibt uns Zeit, um aus aktuellem Anlass zu versuchen einem echten Börsen-Mysterium auf die Spur zu kommen – dem Sommerloch.

Das Sommerloch ist ein Phänomen, das schon seit Jahrhunderten bekannt ist. In jüngerer Zeit wird seine Dauer von Anfang Juli bis Anfang September eingegrenzt. Warum ausgerechnet auf diesen Zeitraum? Weil mit dem US-Nationalfeiertag am 4. Juli dort traditionell die Sommersaison beginnt. Diese endet erst mit dem ersten Montag im September, dem Labor Day, der gleichzeitig der letzte Tag der dortigen Sommerferien für die Schüler in den USA ist (in diesem Jahr der 6. September).

In dieser Zeit finden viele Aktivitäten statt – neben den Ferien, z.B. Sommer- und Volksfeste, Barbecues und natürlich diverse Landwirtschaftsmessen, von denen die Iowa State Fair vielleicht die wichtigste ist (weil die US-Präsidentschaftskandidaten und alle, die es werden wollen, dort in Wahljahren ein Schaulaufen absolvieren und sich unters Wahlvolk mischen – eine Tradition, die auf US-Präsident Eisenhower zurückgeht).

Die erstaunliche Dauer des Sommerlochs

Solcherlei Beschäftigungen mögen zwar das Interesse an der Börse dämpfen, erklären aber nicht, warum das Sommerloch geschlagene zwei Monate dauern soll. So viel Urlaub hat schließlich kaum jemand, schon gar nicht in den USA.

Die USA waren zwar Ausgangspunkt für viele Börsenregeln und -gewohnheiten, aber das Sommerloch-Phänomen ist noch älter. Es stammt aus dem alten England und schlägt eine Brücke zu einer anderen bekannten Börsen-Regel: „Sell in May and go away, but remember, to come back in September“.