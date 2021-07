OPEC+ Staaten können sich nicht einigen - Ölpreise steigen weiter an

London 06.07.2021 - Die Ölpreise klettern am Dienstag weiter deutlich, nachdem klar wird, dass eine Einigung der OPEC+ Staaten über die Fördermengen schwierig wird. Die US-Regierung hat sich mittlerweile eingeschaltet und wirbt für einen Kompromiss.



Seit der vergangenen Woche sitzen die OPEC+ Vertreter zusammen, um über die nächsten Schritte am Ölmarkt zu planen. Die Förderung sollte Medienberichten zufolge zwischen August und Dezember um 2,0 Mio. Barrel/Tag steigen.





Dazu ist es bislang aber nicht gekommen, da die Vereinigten Arabischen Emirate gegen eine Verlängerung der Förderbeschränkungen bis Ende 2022 sind.Es besteht nun die Gefahr, dass die Kooperation der Förderländer vorzeitig endet und die Länder außerhalb der OPEC ihre Produktion wieder deutlich ausweiten. Vor dem Hintergrund des ohnehin hohen Preisniveaus könnte ein solcher Ausgang positive konjunkturelle Auswirkungen in den Industriestaaten haben.Auch die US-Regierung sieht Risiken in den aktuellen Entwicklungen und hat mitgeteilt, dass man eine „Kompromisslösung“ bevorzuge. Man sei zwar nicht Teilnehmer in den Verhandlungen. Man beobachte die Gespräche und die Auswirkungen der OPEC+ Politik auf die Konjunkturerholung aber genau.Offen ist nun, wie es mit der Kooperation der Förderstaaten weiter geht. Kurzfristig sehen Analysten Grund zur Annahme, dass die Preise steigen, sollte das Angebot nicht ausgeweitet werden.Die UBS fragt, ob das Ausbleiben einer neuen Vereinbarung dazu führt, dass die Fördermengen im August bereits gesteigert werden. Bei der ING sieht man ebenfalls das Risiko eines vorzeitig endenden Deals der Förderländer, der zu einem höheren Angebot führen könnte.Zunächst steigen die Preise aber weiter. Brent-Rohöl klettert um 0,6 Prozent auf 77,60 USD/Barrel, WTI-Rohöl steigt um 2,3 Prozent auf 76,87 USD/Barrel.