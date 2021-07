DEUTSCHE BANK stuft Kion auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kion von 85 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage bei den Industrieunternehmen habe im zweiten Quartal weiter zugelegt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch für die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr sehe es gut aus./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 06:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.