Seit seinem Start im Jahr 2018 ist CarNext exponentiell gewachsen. Seine B2BAuktionsplattform ist in 22 Ländern vertreten, der B2C Marktplatz bereits insieben der größten Märkte in Europa. In 2020 verkaufte CarNext 40.000 Fahrzeugedirekt an Verbraucher sowie 200.000 Autos über seine B2B Auktionsplattform unddie digitale Händler-App in ganz Europa. Dies entspricht einem Gesamtwert (GMV)von 2,5 Milliarden Euro.Damit stärkt CarNext seine Position für die weitere Expansion auf dem jüngst mit400 Milliarden Euro bezifferten europäischen Gebrauchtwagenmarkt. Alsunabhängiges Unternehmen mit starker finanzieller Rückendeckung wird CarNext dieFahrzeugbeschaffung geprüfter Drittanbieter weiter erhöhen, sein Angebot in ganzEuropa ausweiten und sein Wachstum weiter vorantreiben, um noch mehr Kunden denunkomplizierten Kauf hochwertiger Fahrzeuge zu ermöglichen.CarNext beschleunigt das Wachstum seiner B2C Kernmärkte. In Frankreich konnteCarNext im vergangenen Jahr das Verkaufsvolumen verdreifachen und damit die"Cars on Display" (CODs) auf durchschnittlich 3.000 Fahrzeuge steigern. Damitist das Unternehmen heute der größte französischeOnline-Gebrauchtwagenmarktplatz. Ab diesem Monat wird CarNext als nächstenSchritt sein Wachstum in Deutschland beschleunigen, indem es sich gezielt aufMarkenaufbau, Beschaffung und Entwicklung der Infrastruktur konzentriert. Zielist, Ende des Jahres auch in Deutschland größter Online-Gebrauchtwagenmarktplatzzu sein.Maarten van Neerven, Managing Director und Chief Financial Officer bei CarNext,