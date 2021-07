Tencent Cloud und InterCloud kündigen Zusammenarbeit bei der technischen Integration an und adressieren damit die weltweit steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Services

BERLIN, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Tencent Cloud, die Cloud-Sparte von Tencent, gab heute seine Zusammenarbeit mit InterCloud bekannt, einem globalen Anbieter von vollständig verwalteten Lösungen der Unternehmensklasse für die nahtlose Vernetzung großer Multi-Cloud-Ressourcen. Beide Firmen haben sich darauf geeinigt, eine technische Integration zwischen Tencent Cloud und dem InterCloud Netzwerk zu ermöglichen, einer privaten Infrastruktur, die globale und flexible Enterprise Cloud Lösungen ermöglicht, welche sich durch fortschrittliche Sicherheits- und Leistungsmerkmale auszeichnen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Endkunden, über das InterCloud Netzwerk auf das gesamte Serviceangebot von Tencent Cloud zuzugreifen. Ziel ist es, die stetig wachsende Nachfrage nach cloudbasierten Diensten auf der ganzen Welt zu bedienen.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es InterCloud Kunden auf die innovativen Cloud-Produkte und -Services von Tencent Cloud für Organisationen und Unternehmen zuzugreifen. Tencent Cloud biete Cloud-Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Finanz-, Bildungs-, Gesundheitswesen, sowie Einzelhandel, Industrie, Transport, Energie , Media und Entertainment an. Darüber hinaus profitieren InterCloud Kunden von der r globalen Rechenzentrumsinfrastruktur von Tencent Cloud , einschließlich der jüngsten Erweiterung der internationalen Rechenzentren, um zusätzliche Verfügbarkeitszonen in Bangkok, Frankfurt am Main , Tokio und Hongkong, wodurch Tencent Clouds globale Infrastruktur weiter ausgebaut wird .