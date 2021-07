100 Millionen Euro für DACH-Startups auf Investoren-Netzwerk Companisto

Berlin (ots) -



- Companisto, das führende Netzwerk für Eigenkapital-Investments, erreicht mit

100 Millionen Euro das höchste Finanzierungsvolumen für Jungunternehmen durch

Eigenkapital im deutschsprachigen Raum

- Höchstsumme in Rekordzeit: In sieben Tagen sammelt der "Angel Club" auf

Companisto 6,3 Millionen Euro für Tech-Startup Ameria ein

- Über das Netzwerk können Privatpersonen und kapitalstarke Business Angels in

dieselben Gründer:innen-Teams investieren



Der Marktführer für professionelle Online-Unternehmensfinanzierung Companisto (

http://www.companisto.com ) gibt das Erreichen der 100 Millionen Euro-Marke und

damit das höchste Finanzierungsvolumen durch Eigenkapital für Startups und

Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum bekannt. Zudem investierte der

"Companisto Angel Club", das Segment für kapitalstarke Business Angels,

innerhalb einer Woche die Höchstsumme von 6,3 Millionen Euro in Ameria

(https://www.companisto.com/de/investment/ameria-5-ciw) , ein Tech-Startup für

gestengesteuerte, berührungslose Soft- und Hardware. Durch die Beteiligung

weiterer Investor:innen an der Seite der Business Angels konnte die

Finanzierungsrunde mit insgesamt 8 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen

In Startups zu investieren und Unternehmensanteile zu erwerben, war lange einer

schmalen Gesellschaftsschicht vorbehalten. Heute ist das anders: Geschäftsfähige

Personen ab 18 Jahren und einem Budget von 500 Euro können die auf Companisto

vorgestellten Gründer:innen-Teams unterstützen. Dies tun aktuell rund 110.000

Investor:innen über das Netzwerk.



Mit seinem Geschäftsmodell brachte Companisto 2012 einen neuen Ansatz in die

Venture Capital-Welt. Traditionell investierten Fonds das Kapital vermögender

Privatkund:innen oder Institutionen in Startups. Im Gegensatz dazu können

Investor:innen auf Companisto mit einem großen oder einem geringen Budget direkt

in Gründer:innen ihrer Wahl investieren. Als verbindendes Element dienen für

beide Gruppen die Überzeugung von der Innovation der jeweiligen Geschäftsideen.



So profitieren Investor:innen



Das Companisto-Netzwerk funktioniert vollständig digital, von der Bewerbung der

Investor:innen über ihre Vernetzung mit den Startups bis zum

Finanzierungsprozess. Dabei steigen Business Angel Club-Mitglieder mit Beträgen

ab 10.000 Euro zuerst ein, weitere Companist:innen wirken anschließend mit

Summen ab 500 Euro mit. Letztere investieren an der Seite von Business Angels in

Unabhängig von der Kapitalstärke unterstützen somit alle



