NFON AG: DEUTSCHE TELEFON STANDARD STELLT CENTREXX 3 VOR

Mainz, 06. Juli 2021 MEHR FUNKTIONALITÄT | Die Deutsche Telefon Standard, ein Tochterunternehmen der NFON AG, hat letzte Woche die neue Cloud-Telefonanlage centrexx 3 vorgestellt. centrexx 3 ist eine hochwertige Business-Telefonanlage, die sich vor allem an kleine Unternehmen sowie den Mittelstand richtet. "Mit centrexx 3 schlagen wir ein neues Kapitel für unsere Kunden auf und bieten ab sofort eine professionelle Telefonanlage aus der Cloud an, die jedoch individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann und somit eine günstige Lösung darstellt", sagt Thomas Muschalla, Geschäftsführer der Deutsche Telefon Standard. "Die einfach zu administrierende Anlage made in Germany bietet eine Vielzahl von Funktionen, hohe Kosteneffizienz und wird mit dem herausragenden Know-how unseres lokalen und geschulten Partnernetzwerkes vertrieben und technisch unterstützt."

MEHR FLEXIBILITÄT | centrexx 3 folgt einem flexiblen und modularen Ansatz und bietet jedem Kunden die Möglichkeit die Leistungsfähigkeit und Funktionsvielfalt exakt an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen - in den Geschäftsräumen und genauso im Homeoffice. Die Telefonanlage aus der Cloud bietet über die reine Nebenstelle hinaus Rufnummern CLIP & CLIR, Rufgruppen und Warteschlangen, zeitgesteuerte Rufvermittlung, persönliche Voicemail, Managed Konferenzen, eFax, zentrales Telefonbuch, Zero-Touch Provisioning, SRTP-Verschlüsselung und darüber hinaus zahlreiche optionale Funktionen, die monatlich zu- und abgebucht werden können. "Wir setzen auch mit centrexx 3 auf maximale Flexibilität, schon weil es sehr viele Unternehmer gibt, die einfach nur gut telefonieren wollen, aber die alte Telefonanlage im Rahmen der Digitalisierung und Einführung von flexiblen Arbeitsplätzen in Rente schicken wollen und müssen", erklärt Thomas Muschalla. "So kann der Chef beispielweise nur für sich oder eine Abteilung eine mobile App hinzubuchen, ohne die Funktion für alle gebuchten Nebenstellen im Unternehmen zu zahlen."