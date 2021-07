Zurich Instruments bietet hierfür hochmoderne Messsysteme für Kunden in der wissenschaftlichen und industriellen Forschung. Das Unternehmen bewegt sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 an der Spitze der Wissenschaft. Als Spin-Off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) ist Zurich Instruments seither kontinuierlich gewachsen. Am Hauptsitz in Zürich sowie in den Vertretungen in China, USA, Frankreich, Südkorea, Japan und Italien werden mehr als 100 Mitarbeitende beschäftigt. Über die Quantentechnologie hinaus bringt Zurich Instruments ein starkes Netzwerk und Erfahrungen in der akademischen Forschung der Physik mit.



Peter Riedel, Geschäftsführer von Rohde & Schwarz, erklärt: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Zurich Instruments die technischen Lösungen der Zukunft mitzuentwickeln. Zudem stärken wir unsere Position im Umfeld der Wissenschaft. Die Begeisterung, Wissenschaft und Innovation voranzubringen, vereinen Rohde & Schwarz und Zurich Instruments bereits heute."



Insbesondere der Messtechnikmarkt für Quantencomputing birgt für beide Unternehmen ein erhebliches Potenzial. Denn der Betrieb und die Wartung eines Quantencomputers im größeren Maßstab erfordern eine Vielzahl an spezifischen Messlösungen. Rohde & Schwarz und Zurich Instruments stellen hierbei durch ihre komplementären Produkte künftig Komplettlösungen bereit.