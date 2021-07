Übergeordnet kann die Commerzbank seit März letzten Jahres und einem Doppelboden um 2,80 Euro auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken, innerhalb dessen erreichte die Aktie einen Höchststand von 6,87 Euro. An den Hochs aus Anfang 2020 ist der Wert jedoch abgeprallt und setzte in den letzten vier Wochen auf die Hochs aus Anfang dieses Jahres um 5,95 Euro zurück. Dort bemüht sich die Commerzbank nun um eine Stabilisierung, die im Erfolgsfall zur Wiederaufnahme des seit 2020 bestehenden Aufwärtstrends führen könnte. Zur Bestätigung eines Bodens in diesem Bereich wäre ein Folgeanstieg sehr begrüßenswert.

Schwieriges Marktumfeld

Von einer nachhaltigen Trendwende kann bei der Commerzbank-Aktie noch nicht gesprochen werden. Hierzu sollte der Wert mindestens über ein Niveau von 6,30 Euro zulegen, damit zumindest Aufwärtspotenzial an 6,50 Euro und darüber an den 200-Wochen-Durchschnitt um 6,95 Euro freigesetzt werden kann. Übergeordnet könnte es sogar an 7,91 Euro weiter rauf gehen, sofern diese Unterstützung als Sprungbrett seitens bullischer Marktteilnehmer tatsächlich genutzt werden kann. Sollte sich weiterer Konsolidierungsbedarf mit einem Rutsch unter 5,80 Euro andeuten, müssten Abschläge sogar in den Bereich der mittelfristigen Unterstützung um glatt 5,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Spätestens von da an sollte eine Trendwende aber starten.