Kann die Siemens Energy-Aktie den Widerstand überwinden und danach das Kursziel erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse notiert die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) derzeit an einem Widerstand. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Siemens Energy markierte am 12. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 34,48 EUR. Anschließend fiel die Aktie zunächst in einem Trendkanal ab. Am 04. Mai 2021 fiel der Wert aus dem Kanal nach unten raus, was zu einer beschleunigten Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 23,82 EUR und damit fast auf die Unterstützungszone zwischen 23,77 und 23,36 EUR führte. Dort versucht der Wert seit mehreren Wochen eine Bodenbildung. Seit mehreren Tagen notiert er an der wichtigen Widerstandszone zwischen 26,26 EUR und 26,72 EUR.