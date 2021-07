Abbott erhält CE-Kennzeichnung für Panbio Antigen Selbsttest und gewinnt Apotheken für Vertrieb (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiesbaden (ots) -- Der Panbio COVID-19 Antigen Selbsttest ist für den Direktverkauf anVerbraucher für die Verwendung bei Kindern und Erwachsenen mit oder ohneSymptome zugelassen.- Die Anwendung des Panbio Antigen Selbsttests ist einfach, schnell undzuverlässig. Die Probenentnahme erfolgt mit einem Nasenabstrich, das Ergebnisliegt nach 15 Minuten vor.- In klinischen Studien mit Selbsttest-Anwendern erkannte der Panbio AntigenSelbsttest 95,2 % der positiven Proben und 100 % der negativen Proben korrekt.- Der Antigen Selbsttest von Abbott ist ab sofort für Endverbraucher in vierPackungsgrößen in Apotheken für einen UVP von 5 Euro pro Test erhältlich.Abbott gibt bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für seinen Panbio COVID-19Antigen Selbsttest für den direkten Verkauf an Verbraucher zum Nachweis desSARS-CoV-2-Virus bei Kindern und Erwachsenen mit oder ohne Symptome erhaltenhat. In klinischen Studien mit Selbsttest-Anwendern erkannte der Panbio COVID-19Antigen Selbsttest 95,2 % der positiven Proben und 100 % der negativen Probenkorrekt. Der auf dem Lateral-Flow-Prinzip basierende Test liefert mittelsNasenabstrich Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten. Der Panbio COVID-19 AntigenSelbsttest ist ab sofort in Apotheken für 5 EUR pro Test (UVP Abbott)erhältlich. Verbraucher können dabei zwischen vier verschiedenen Packungsgrößenentscheiden: Erhältlich ist der Selbsttest von Abbott als Einzeltest mit einemNasenabstrichtupfer und einer Reagenzampulle sowie im 4er-, 10er- oder 20er-Set."Mit den vier Packungsgrößen orientieren wir uns an den Marktanforderungen undbieten den Panbio Selbsttest für unterschiedliche Anwendungszwecke" betontAndrea Wainer, Executive Vice President bei Abbott. "So können sichEinzelpersonen, mittelgroße Gruppen wie Freunde und Familien oder große Gruppenwie Schulklassen oder Arbeitsteams schnell und sicher selbst testen." Dr. GunnarSander, General Manager DACH bei Abbott, ergänzt: "Wir müssen bei derIdentifizierung und Eindämmung des Virus wachsam bleiben, um den Kampf gegenCOVID-19 zu gewinnen - auch wenn in Deutschland immer mehr Menschen geimpftsind. Mit dem Panbio Selbsttest ermöglichen wir es Menschen sich guten Gewissensnach einem negativen Testergebnis mit Familie und Freunden zu treffen odersicher den Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aufzusuchen."Freiheit und Selbstbestimmung durch regelmäßige SelbsttestsIn öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Kindergärten und Schulen sowie inUnternehmen und Betrieben kommen COVID-19-Selbsttests als Bestandteil derjeweiligen Testkonzepte umfassend zum Einsatz. Regelmäßig angewendet minimierenSelbsttests in Kombination mit weiteren Maßnahmen wie Abstand halten und Maske