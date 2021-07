Berlin (ots) - In welchem Bereich sind die CO2-Emissionen noch besonders hoch

und wo besteht das größte Einsparpotenzial?



Hier liegen die Deutschen mit ihrer Einschätzung in den zentralen Sektoren

Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft weit neben den

tatsächlichen Fakten. Im Rahmen einer repräsentativen Erhebung wurde gefragt, in

welchem Bereich bisher noch zu wenig CO2-Emissionen eingespart wurden, um die

Klimaschutzziele zu erreichen.



Der Gebäudebereich belegt bei der Befragung mit 14,9% abgeschlagen den letzten

Platz, er habe damit laut der Bevölkerung kaum noch Einsparpotenzial.

Tatsächlich verfehlte er aber als einziger Sektor im vergangenen Jahr seine

Einsparziele.







CO2-Jahresemissionen landete bei den Befragten nur auf Platz 4.



Zu den Einzelergebnissen:



Frage: In welchen dieser Bereiche werden Ihrer Meinung nach bisher zu wenig

CO2-Emissionen eingespart, um die Klimaschutzziele zu erreichen?



1. Industrie (53,1%), 2. Verkehr (29,0%), 3. Landwirtschaft (23,4%), 4.

Energiewirtschaft (22,4%), 5. In keinem dieser Bereiche (16,8%), 6. Gebäude

(14,9%)



"Die Ergebnisse der Umfrage sind alarmierend. Denn sie offenbaren, dass in der

Bevölkerung leider eine völlige Fehleinschätzung zu dem Thema CO2-Verbrauch und

den Einsparpotenzialen herrscht", so Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des

BuVEG.



"Die Deutschen sind offenbar von der Regierung nicht ausreichend darüber

informiert, dass der Gebäudebereich bisher der unbeachtete Verbrauchsriese in

unserem Land ist. Wir fordern daher die Politik auf, endlich den angemessenen

Fokus auf die energetische Modernisierung der Gebäude zu legen, denn hier

schlummert noch ein gewaltiges Potenzial. Die Erhöhung der Sanierungsquote des

Gebäudebestands ist nun dringend geboten."



Die repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag

des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. - BuVEG unter 5.004

Befragten zwischen dem 23.-27.06.21 durchgeführt.



Die Details zur Umfrage finden Sie hier (https://buveg.de/wp-content/uploads/202

1/07/Auswertung-Civey_PM_BuVEG_Unterschaetztes-Potenzial-Gebaeude.pdf)

(PDF-download): https://bit.ly/3y8M7nC



